¿Podrá Europa reabrir a tiempo para la Navidad? Esa es la pregunta que muchos se hacen, dado que el calendario avanza y las fiestas se acercan. La tónica más repetida entre los expertos es la prudencia, ya que creen que conviene no confiarse demasiado para evitar una desilusión en caso de que la situación no mejore. Aunque también los hay abiertamente optimistas, como los analistas de JP Morgan, que aún confían en que las restricciones del Covid-19 impuestas se suavicen en países como España, Alemania y Reino Unido.

Así lo asegura David Mackie, economista de JP Morgan, en una nota publicada esta semana y de la que se hace eco CNBC, en la que explica las razones que le llevan a pensar así. "Dada la enorme cantidad de actividad económica y social que tiene lugar en diciembre, es fundamental saber si se cumplirán los plazos actuales. Nuestro juicio es que se cumplirán", asevera en referencia a las fechas que se han marcado las economías europeas para la reapertura tras los cierres decretados para contener la segunda ola de contagios de coronavirus.

¿Y por qué opina de este modo? Pues porque el banco ha estudiado los últimos datos de movilidad en Europa, comparándolos con lo que ocurrió durante la primera oleada, y ha concluido que en Alemania, España y Reino Unido las cifras de movilidad han bajado lo suficiente como para mantener la propagación del virus a un ritmo manejable.

"Los cierres deberían suavizarse a principios de diciembre, lo que permitirá un fuerte rebote de la actividad económica y social antes de la temporada de vacaciones", opina Mackie. Cabe recordar que el cierre nacional decretado por Alemania durará hasta finales de noviembre, aunque el Ejecutivo de Angela Merkel valora la posibilidad de extender la fecha, mientras que en Francia las restricciones actuales durarán hasta el 1 de diciembre. En Reino Unido el último cierre terminará el 2 de diciembre, y en España las comunidades deciden cada dos semanas.

JP Morgan cree por tanto que la Navidad podrá ser algo 'normal', aunque también advierte que no se pueden perder de vista los datos de contagios... ni tampoco el desarrollo de las vacunas en las que trabajan varios laboratorios. "Aún está por ver si habrá o no otro cierre en Europa durante los primeros meses del próximo año, y mucho depende de la evolución de las candidatas a la vacuna", apunta el analista del banco estadounidense.

Aunque sigue insistiendo en que, "por ahora, se ha hecho lo suficiente para revertir las infecciones". "Los datos analizados sugieren que las restricciones establecidas en toda Europa en las últimas semanas serán suficientes para reafirmar el control sobre el virus, al menos por ahora", concluye Mackie.

SE ENFRÍA LA ESPERANZA DE UNA NAVIDAD SIN RESTRICCIONES

No obstante, no todos comparten el optimismo de JP Morgan. De hecho, Alemania, que es uno de los países que el banco cree que estará en mejor situación para Navidad, prefiere no confiarse y ya ha enfriado la esperanza de unas celebraciones navideñas sin restricciones, o con un alivio de las mismas.

Ha sido el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, quien ha dicho que el número de infecciones no ha bajado lo suficiente como para pensar en levantar el cierre. Es más, ha asegurado que el Gobierno germano nunca había prometido que la vida volvería a la normalidad en diciembre. El lunes, la canciller Angela Merkel y los 16 dirigentes estatales revisarán las medidas actuales, que incluyen la prohibición de viajes no esenciales y el cierre de bares y restaurantes.