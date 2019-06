Iglesias exigirá a Sánchez reducir la jornada y bajar Sociedades a las pymes

El líder de Podemos perfila las líneas que propondrá para hacer presidente al socialista

Pablo Iglesias ha adelantado, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el Rey en Zarzuela, en el marco de las consultas previas a la investidura, cuáles son los cuatro ejes de gobierno que le va a proponer al PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. Según ha explicado el líder de Podemos, entre otras cosas exigirá a los socialistas reducir la jornada laboral a 34 horas y una rebaja del impuesto de Sociedades a las pymes del 25% al 23%.

El secretario general de la formación morada ha insistido en la idea de que Unidas Podemos debe estar dentro del futuro Gobierno, y es que esa es la "única garantía de que habrá políticas progresistas", porque un Ejecutivo en solitario del PSOE "se apoyaría en la derecha". De hecho, Iglesias tiene "claro" que Sánchez "tiende la mano a Cs" y "busca el apoyo de Rivera", y por eso es necesario poner como condición para apoyar la investidura que haya un Gobierno de coalición.

Antes de eso, ha dicho, habrá que negociar largo y tendido y serán semanas duras, porque "va a haber muchas presiones". "En política hay que negociar con todos porque en España se han votado muchas opciones", ha señalado Iglesias, que ha explicado cuáles son los cuatro ejes de gobierno que van a proponer a Sánchez en las negociaciones, que como ha dicho empezarán cuando el candidato "tenga a bien iniciar la ronda de contactos". Aunque ha destacado que, en su opinión, "no hay tiempo que perder".

El primero de los ejes será la puesta en marcha de un "programa de inversiones estratégicas" que asegure la creación de empleo y evite la posible desaceleración económica a consecuencia de la guerra comercial. En segundo lugar, reclamarán al PSOE "acabar con la precariedad laboral", y eso solo se puede hacer, ha dicho Iglesias, reconociendo que las reformas laborales de 2010 y 2012 "han fracasado" y que "hay que apostar por recetas diferentes".

Podemos también pondrá encima de la mesa la necesidad de "reducir la desigualdad económica y social". "Propondremos la creación de una ley de suficiencia de ingresos que asegure una cuantía mínima de 600 euros, subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros y la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales". Otra de sus exigencias será la "racionalización de los horarios".

Por último, los de Iglesias piensan reclamar a Sánchez más "justicia fiscal". En concreto, su idea es "bajar el impuesto de sociedades del 25% al 23% a las pymes" y que haya una subida del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros. También ha insistido en la creación de un impuesto banca para que devuelva al Estado el dinero prestado en el rescate; de un impuesto a las transacciones financieras; la reducción del IVA a los productos de primera necesidad, entre otras cosas.

SIN CONTACTOS DESDE HACE DOS SEMANAS

Iglesias ha reconocido que con el PSOE "no hay ningún contacto desde hace dos semanas". "España necesita estabilidad, quizá no haya tiempo que perder", ha remarcado el dirigente morado, que cree que los gobiernos de coalición es algo que "se va a terminar normalizando". Y al ser preguntado si no apoyará a Sánchez si no hay coalición, ha sido contundente: "No concibo que el candidato más votado llegue a una investidura sin tener cerrados los apoyos".

Sobre la decisión que ha tomado de apartar a Pablo Echenique de la secretaría de Organización de Podemos, Iglesias ha asegurado que Echenique "será crucial en la negociación con el PSOE, una tarea que va a encomendarle el Consejo Ciudadano el sábado". No ha querido aclarar si sería uno de los posibles ministros que Podemos tendría en caso de gobierno de coalición. "Los nombres es lo último de lo que habrá que hablar", ha remarcado.