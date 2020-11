El servicio a domicilio se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales del sector de la hostelería frente a la pandemia. El 2019 fue el segundo año consecutivo en que el consumo de alimentos OOH (Out-Of-Home o Fuera de Casa) aumentó, conformando el 44% del total sobre comida y bebidas no alcohólicas consumidas. Sin embargo, durante los ocho primeros meses de 2020, las ventas de comida disminuyeron un 30%, respecto a los mismos meses del año previo, entre los once países elegidos para el estudio elaborado por Kantar: "Out-of-home food and drinks landscape", en el que se explica el impacto del Covid-19 en este grupo e intenta dar soluciones a un sector tan dañado como es el de la restauración.