España, al igual que el resto de países europeos, espera la llegada del dinero que va a repartir la Comisión Europea, que hace unos días aprobó su Fondo de Recuperación tras la pandemia dotado con 750.000 millones de euros. Nuestro país recibirá un buen montante (140.000 millones), pero desde la CEOE alertan que eso no debe servir de excusa para no adoptar más medidas. De hecho, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha pedido al Gobierno que no se confíe.

Este martes, en un encuentro digital organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), Garamendi pidió que "el dinero de la UE que va a llegar no nos anestesie pensando que las cosas van mucho mejor de lo que van", porque hay que seguir tomando medidas para poder superar la crisis económica que ha provocado el coronavirus. "No nos equivoquemos cuando tengamos que hacer las políticas adecuadas", reclamó.

El presidente de la CEOE valoró la decisión de Bruselas "a pesar de que algunos lo ponían en duda hace pocas semanas" y reconoció que estos fondos son "muy importantes" para España, porque "somos de los países más beneficiados". Pero dejó claro que con ellos hay que hacer buenas inversiones, impulsar el trabajo de investigación, infraestructuras, economía verde... En definitiva, todo lo que permita "poner al país en marcha".

Solo por detrás de Italia, el cálculo de lo que le corresponderá a España son 140.000 millones. De ellos, más de la mitad, 77.000 millones, serán transferencias directas y el resto, 63.000 millones, créditos. Aunque estas cifras podrían variar.

Ahora los países de la UE deben negociar el reparto del Fondo de Recuperación, y ya hay quien dice que es posible que haya un recorte de los pagos directos, que no hay que devolver, y que aumenten los créditos, que es la cantidad que España tendría que retornar a la Comisión. Las conversaciones arrancarán el próximo 19 de junio, en el Consejo Europeo convocado para ese día, y aunque el Gobierno dice que no están en juego los 140.000 millones asignados a nuestro país, sí que reconoce que lo está la distribución de los mismos. Todo dependerá de lo que acuerden los países.

En cualquier caso, dijo el presidente de la CEOE, el dinero que reciba España "tiene que ir a la creación de riqueza (invertir en infraestructuras, innovación...), que es la que impulsa el empleo, genera impuestos y va a dar capacidad de crecimiento". En su opinión, "es evidente que la ayuda de la UE va a venir con condiciones, pero diferentes a lo que se entendía por rescate en su día". Sin embargo, eso no quita que tengamos que ser "doblemente responsables: hay que tener rigor presupuestario y ortodoxia económica".

"Tenemos que tener mucho cuidado", insistió Garamendi en este encuentro, en el que apuntó que aunque es importante saber que España contará con esa ayuda europea, también lo es seguir aprobando medidas que afiancen la recuperación. Y es que las previsiones no son nada halagüeñas. CEOE ya había alertado de una posible caída del PIB del 15,5% este año si hay rebrote, y también habló de que la tasa de paro podría llegar al 20%. Ahora, tras las previsiones del Banco de España (BdE), el presidente de la patronal ha avisado de que sin las políticas adecuadas el golpe a la economía puede ser peor.

MEDIDAS COYUNTURALES, NO ESTRUCTURALES

Según indicó, esta puede ser la realidad, y por eso "nos tenemos que poner las pilas para intentar aminorar al máximo estos datos". En su opinión, "si se toman medidas desde el punto de vista prágmático y no ideológico, podemos mejorar. Pero si no es así, podríamos empeorar las previsiones", afirmó.

Tras eso, Garamendi destacó la importancia de que cualquier gasto que tengamos, incluso si la deuda alcanza el 120% del PIB, sea coyuntural, porque si es así "no va a pasar nada". El problema llegará si España incurre en gastos estructurales. "No habría ningún problema en que las medidas fueran coyunturales, que coyunturalmente arreglemos la situación (gastemos lo que haya que gastar), pero no debemos adoptar medidas estructurales que luego nos afecten", concluyó.