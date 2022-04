A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 19 de abril, en los mercados.

Bullard (Fed) pide no descartar una subida del 0,75% e insiste en los tipos al 3,5%. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha vuelto a demostrar que es el más halcón de los halcones de la Reserva Federal de EEUU (Fed) al declara que el banco central no debe descartar una subida de 75 puntos básicos. Como ya ha hecho en otras ocasiones, ha insistido en que la Fed necesita actuar rápidamente para elevar las tasas de interés a alrededor del 3,5% este año con múltiples aumentos de medio punto, aunque no cierra las puertas a incrementos mayores.

El Banco Mundial rebaja su previsión de crecimiento para 2022 al 3,2%. El Banco Mundial ha rebajado su previsión de crecimiento mundial anual para 2022 en casi un punto porcentual, del 4,1% al 3,2%, citando la presión que la invasión rusa de Ucrania ha ejercido sobre la economía mundial.

Zelenski: las fuerzas rusas han iniciado una nueva campaña para conquistar la región de Donbás. Por su parte, en lo que respecta a la guerra, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que las fuerzas rusas han iniciado una nueva campaña para conquistar la región de Donbás, en el este de su país, mientras los defensores que quedaban en la ciudad portuaria de Mariupol eran cercados por las fuerzas del Kremlin.

Empresas de capital riesgo muestran su interés por Twitter tras la OPA de Musk. Empresas de capital privado han expresado su interés en participar en una operación por Twitter, según informa 'Reuters' citando a personas familiarizadas con el asunto.

Bullard catapulta al dólar a máximos de 20 años contra el yen y sigue boyante contra el euro. El dólar ha estirado este martes su imparable tendencia alcista, a lomos de la inflación de EEUU y de la aceleración de la política monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed), hasta máximos de 20 años contra el yen por encima de 128 yenes por dólar, mientras que frente al euro sigue en precios por debajo de 1,08 dólares, hasta su mejor cambio en casi dos años. El euro/dólar cotiza en las inmediaciones de 1,0750 dólares, niveles que rozó el jueves, 14 de abril, tras un Banco Central Europeo más 'dovish' de lo que el mercado esperaba.