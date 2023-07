A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este lunes, 24 de julio, en los mercados.

23J: JP Morgan ya avisó que un resultado no concluyente sería lo "menos favorable para el mercado". Los resultados de las elecciones del 23 de julio en España dejan un Parlamento fragmentado y complican mucho la formación de un Gobierno. Aunque el PP ganó los comicios con 136 escaños y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a intentar una investidura, lo cierto es que el bloque de izquierdas, con PSOE y Sumar, tiene muchas más opciones de gobernar. Se avecinan duras negociaciones y esto podría sumir al país en la incertidumbre. Algo de lo que ya avisó JP Morgan.

El PP gana pero no le dan los números con Vox y PSOE y Sumar pueden reeditar su Gobierno. Sorpresa en las elecciones de este domingo 23 de julio. Se daba por hecho que PP y Vox lograrían una mayoría suficiente para formar Gobierno, pero no ha sido así. El resultado que han dejado las urnas hace que al bloque de derechas no le den los números para desembarcar en La Moncloa. PSOE y Sumar, por sí solos, tampoco tienen apoyos suficientes, pero la izquierda podría lograr reeditar el Ejecutivo de coalición si consigue el apoyo de otros partidos minoritarios, como en la anterior legislatura. En cualquier caso, las negociaciones se esperan complicadas y no se descarta una repetición electoral.

Naturgy gana un 87,6% más a junio por el buen desempeño de las actividades internacionales. El resultado neto del primer semestre del ejercicio 2023 de Naturgy ascendió a 1.045 millones de euros, un 87,6% más que en el primer semestre de 2022, apoyado por el buen desempeño de las actividades liberalizadas internacionales, en particular, por las actividades de Gestión de la energía y Comercialización, y la evolución positiva del resultado financiero, que refleja el fuerte desapalancamiento logrado en el periodo, ha comunicado la compañía este lunes.

Almirall gana 12 millones en el primer semestre del año, un 56% menos. Almirall ha presentado este lunes sus resultados del primer semestre, periodo en el que el beneficio neto ha ascendido a 12 millones de euros, lo que supone un 56% menos respecto a los 27,3 millones cosechados en los primeros seis meses del año anterior. Los ingresos totales se han elevado un 4,5%, hasta los 467,3 millones, destacando el incremento del 6,8% en las ventas netas, hasta los 466,1 millones, gracias a las "fuertes ventas de Dermatología en UE" y el "buen desempeño de Ilumetri, Wynzora y Klisyri".

Berkeley anuncia su "solida" posición financiera mientras afronta el complicado resultado electoral. La minera australiana Berkeley ha comunicado hoy sus resultados a 30 de junio, destacando su "sólida posición financiera", con 79 millones de dólares australianos en reservas de efectivo y sin deuda.