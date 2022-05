Acontinuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 12 de mayo, en los mercados.

Telefónica sube tras superar estimaciones: estas son las claves de sus resultados. Telefónica escala posiciones en bolsa este jueves (+2%), a contracorriente del resto de valores y en medio de caídas importantes en el Ibex, gracias a unos resultados que han superado las expectativas del consenso. Aunque la compañía ha ganado un 20% menos en el primer trimestre y los ingresos han caído un 9% por la desconsolidación de Reino Unido, las cuentas han batido ampliamente lo esperado y eso se está premiando en bolsa.

Apocalipsis 'cripto': todos los riesgos para el bitcoin de la carnicería de LUNA y el UST. La historia de la caída del imperio Terra, de la mano del hundimiento de su moneda estable, el dólar terra (UST) y de su token, el LUNA, tiene muchas implicaciones más allá de los millones de dólares evaporados de ambas ‘criptos’, que se suman a los más de 600.000 millones de dólares que las monedas digitales han perdido en cuestión de una semana. Los expertos apuntan a dos derivadas: el daño hecho a los fundamentales de los activos digitales y a los proyectos DeFi (finanzas descentralizadas) vinculados al UST. El mercado de las criptomonedas en general acabó la sesión del 11 de mayo sumando otra jornada negra a su tremenda carnicería de la última semana. El bitcoin tocó mínimos en 28.000 dólares y las monedas digitales vieron su valor total caer hasta 1,2 billones de dólares. Ambas marcas se ponen a prueba este jueves.

El bitcoin se desploma por debajo de 28.000 dólares y alcanza mínimos de 17 meses. No es algo que no se haya visto con anterioridad en el mercado de las criptomonedas, donde el activo más cotizado, el bitcoin, ha sufrido enormes correcciones del 80%, pero la sangría en los activos digitales esta vez asusta, ya que son las instituciones y los inversores profesionales quienes están saliendo en masa del mercado. Fueron los últimos en llegar, animados por el dinero baratísimo que garantizaba la política ultraflexible de la Reserva Federal de EEUU (Fed), y están siendo quienes abandonan el barco, de la misma manera que están replegándose en masa de los activos de riesgo como la bolsa, en especial los valores tecnológicos. Pero el golpe es más fuerte en las monedas digitales que, además de los millones de dólares esfumados, están viendo evaporarse la frágil confianza que se habían ganado en el último año y medio.

Los líderes de Finlandia dicen que el país debe pedir su entrada en la OTAN 'sin demora'. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, han dicho este jueves que apoyan la solicitud del país para ser miembro de la OTAN, por lo que es casi seguro que la nación nórdica se unirá a la alianza en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, algo que aumentará la tensión con el Kremlin pero que es visto como imprescindible por los líderes finlandeses.

Las gasolineras están "al borde del cierre": no han cobrado la bonificación de 20 céntimos. Muchas gasolineras españolas están "al borde del cierre". Así lo aseguran las patronales de las estaciones de servicio AEVECAR y CEEES, que denuncian que más de la mitad de estos establecimientos aún no han cobrado las cantidades comprometidas por el Gobierno para cumplir con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada. Es dinero que han tenido que adelantar y que todavía no han recibido, lo que les deja en una complicada situación.