"Nuestro mundo no volverá a ser como antes del coronavirus". Esa es la predicción que ha lanzado Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, en una columna de opinión que publica este martes Financial Times, en la que aprovecha para pedir "solidaridad" a la Unión Europea para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. "Si no son los coronabonos, la UE debería plantear un mecanismo de financiación común" para luchar contra el Covid-19. Y es que, avisa, la situación de algunos países, como España o Italia, es muy delicada y requiere de la ayuda de otros con "más margen".