Saltan las alarmas en el euro: los expertos ya temen un retroceso hasta los 1,08

El euro no pasa por su mejor momento. La moneda comunitaria no deja de dar muestras de debilidad frente al dólar, hasta el punto de que en los últimos días ha tocado mínimos no vistos desde hace 28 meses, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Los expertos ya temen que el mal comportamiento de la divisa europea se extienda, hasta el punto de que ya se habla de que podría caer hasta los 1,0800 dólares.