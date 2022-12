"Se avecina una mayor debilidad para el dólar", pero eso no significa que los inversores no puedan seguir ganando en el mercado de divisas. Solo hay que saber dónde invertir. Así lo explican los expertos de J. Safra Sarasin Sustainable AM en un reciente informe, en el que indican cuál es la mejor forma de posicionarse en 2023 para beneficiarse de la debilidad esperada en el 'billete verde'.