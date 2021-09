El Ibex intentará recuperar posiciones este martes (futuros: +0,8%) tras dibujar este lunes una figura que "al final no fue mala", según apuntan los expertos de Bolsamanía. El selectivo terminó el día lejos de mínimos de la jornada y acabó la sesión dando forma a una figura de rebote.

"A corto plazo podríamos ver cómo cubre el hueco bajista que se dejara este mismo lunes en los 8.760 puntos. No obstante, la resistencia clave se encuentra en los 8.858 puntos. No veremos una señal de fortaleza mientras que no asistamos a una cierre por encima de este nivel de precios", indica César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

La crisis de Evergrande golpeó ayer a todas las bolsas mundiales por el miedo a un contagio si finalmente la promotora china acaba quebrando. Sin embargo, el fortísimo rebote de los valores turísticos tras haberse publicado que EEUU suavizará las restricciones a los turistas extranjeros que vengan de Reino Unido y la Unión Europea salvó la situación en el selectivo español.

"Si bien la mayoría de los factores que impulsaron las ventas de ayer estaban en el radar desde hace tiempo, la preocupación por la solvencia de la empresa inmobiliaria china Evergrande fue 'la gota que colmó el vaso', contribuyendo a que el Hang Seng alcanzara mínimos de trece meses. Dicho esto, no es que este desenlace por parte de Evergrande no se haya visto venir, y la única sorpresa es por qué los reguladores chinos han permitido que se encone de la forma en que lo ha hecho", indica Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres, en su informe diario.

"Con dos pagos de intereses de bonos en dólares que vencen esta semana, y sin que la empresa pueda cumplirlos, el Gobierno chino podría enfrentarse a la elección entre permitir un colapso ordenado de la empresa o afrontar las consecuencias desordenadas de un efecto de contagio en todo su sistema financiero", añade.

Wall Street finalizó ayer el día también con fuertes caídas (Dow Jones: -1,78%; S&P: -1,70%; Nasdaq: -2,19%), mientras que en Asia predominan los descensos, especialmente acusados en el Nikkei (recordamos que hoy China está cerrado por festivo).

Las ventas de ayer provocaron una huida hacia los bonos, con los bonos del Tesoro estadounidense, los gilts y los bunds ganando, lo que dio lugar a una fuerte caída de los rendimientos.

La agenda de este martes incluye las previsiones de la OCDE. Además, comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), cuyas conclusiones se conocerán mañana miércoles, con las bolsas europeas cerradas.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1734 dólares. El petróleo sube un 1% de media, con el Brent en 74,58 dólares y el WTI en 71,10 dólares.

El oro y la plata están planos, en los 1.762 dólares y los 22,24 dólares, respectivamente.

El bitcoin cae un 2,7%, hasta los 42.372 dólares, y el ethereum otro 2%, hasta los 2.968 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,326%.