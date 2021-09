Es importante que anule el hueco bajista que se dejara en los 8.760 puntos

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.551 S2 8.358 R1 8.858 R2 9.055

El Ibex comienza la semana con unos descensos del 1,20%. El selectivo español cubre el hueco alcista que se dejara en el mes de julio en los 8.567 puntos y logra terminar el la sesión dando forma a una figura para un rebote. A corto plazo podríamos ver como cubre el hueco bajista que se dejara este mismo lunes en los 8.760 puntos. No obstante la resistencia clave se encuentra en los 8.858 puntos. No veremos una señal de fortaleza mientras que no veamos una cierre por encima de este nivel de precios.

