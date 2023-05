El consejero delegado y cogundador de Binance, Changpeng Zhao, ha asegurado que comprar un banco no solucionaría ningún problema para las empresas del sector de las criptomonedas.

“Lo hemos considerado, pero la realidad es mucho más compleja que el concepto. Si compras un banco, sólo funciona en un país y tienes que tratar con los reguladores bancarios de ese país. No significa que puedas comprar un banco y hacer lo que quieras. Si los reguladores bancarios dicen que no puedes trabajar con ‘criptos’, entonces pueden quitarte la licencia si lo haces. Así que comprar un banco no impide que los reguladores te digan que no puedes tocar las criptodivisas”, ha explicado en un podcast a la pregunta de un usuario que pedía que la compañía comprase un banco y lo hiciese favorable a los activos digitales.

De hecho, Zhao ha señalado que, incluso si Binance llevase a cabo una adquisición de este tipo, seguiría necesitando “bancos homólogos en todo el mundo y la mayoría de ellos están en EEUU”. “Entonces los bancos correspondientes le dirán a tu banco “mira si tocas las ‘criptos’, no te facilitamos tus transacciones internacionales””, ha añadido.

Asimismo, Zhao ha indicado que Binance apenas obtendría beneficios por poseer un banco una red de bancos. “Los bancos no son baratos. Los bancos son muy caros para sus muy pocos ingresos comerciales. La cantidad de capital requerido es bastante alta, y la aprobación regulatoria para comprar un banco es la misma o más que la creación de un nuevo banco, lo que es muy oneroso”, ha apuntado.

“Muchos bancos no tienen modelos de negocio muy sólidos. Son negocios muy arriesgados. Cogen el dinero del cliente, lo prestan, intentan ganar dinero y, si no lo recuperan, se declaran en quiebra. En muchos países el Gobierno los salva, pero a mí no me gusta dirigir ese tipo de negocios”, ha sentenciado Zhao.

Con todo, el consejero delegado de Binance ha indicado que la criptobolsa sí podría hacer pequeñas inversiones minoritarias en bancos para que “con suerte influya en ellos para que sean más criptoamigables”.

Las declaraciones de Zhao llegan después de los problemas que está experimentando su filial en Australia y otras empresas del sector en el país oceánico. Asimismo, la quiebra de Signature y Silvergate, dos bancos con una alta exposición a las ‘criptos’, tras el colapso de Silicon Valley Bank, han dejado al sector sin demasiados socios en este frente.