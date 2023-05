“Lamentamos informarle de que, con efecto inmediato, no podemos facilitar depósitos PayID AUD a los usuarios de Binance debido a una decisión tomada por nuestro proveedor de servicios de pago externo. Entendemos de nuestro proveedor de servicios de pago de terceros que los retiros por transferencia bancaria también se verán afectados y vamos a asesorar a los usuarios en la línea de tiempo cuando esto se confirme”, ha indicado Binance Australia a través de un tuit.

La compañía ha indicado que están “trabajando duro” para “encontrar un proveedor alternativo que nos permita seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de realizar depósitos y retiradas de fondos mediante AUD”.

