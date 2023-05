Según la firma de análisis blockchain Kaiko, el volumen negociado en abril en los ‘exchanges’ se redujo a la mitad en marzo hasta alrededor de 500.000 millones de dólares. Cabe destacar que marzo fue el mejor mes de lo que va de año debido al impulso recibido tras las quiebras bancarias en Estados Unidos y se mantuvo niveles previos al colapso de FTX.

Trade volumes on #CEXs declined in April after rising for three consecutive months and surpassing pre-FTX levels in March.



Overall, however, the crypto market remains significantly larger than it was before the 2020 bull run.#crypto #TradeVolume #liquidity #CEX pic.twitter.com/cmftFD3Qya