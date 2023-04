Según informa ‘Bloomberg’, el cofundador de Tribe, Arjun Sethi, se reunió con el Comité de Acreedores No Asegurados de FTX en enero para discutir la propuesta informal, según personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con estas fuentes, Tribe está considerando liderar una campaña de recaudación de fondos de 250 millones de dólares, de los cuales 100 serían aportados directamente por la compañía.

Asimismo, ‘Bloomberg’ informa que en la propuesta realizada por Tribe en enero se incluía el rescate de alrededor de 9 millones de cuentas de clientes de FTX US, FTX Australia, FTX Japón, FTX EU, FTX International y LedgerX, mientras que excluía una cartera de capital de riesgo y criptoactivos, entre otros. Además, la nueva compañía seguiría utilizando el nombre FTX.

Tras la publicación de esta información, el Comité señaló en su cuenta de Twitter que siguen “trabajando con los Deudores para evaluar todas las opciones para reiniciar o vender los intercambios FTX y crear valor para los acreedores”. “En este momento no hay un calendario definitivo para el reinicio o la venta de las bolsas. Hasta que se inicie un proceso formal, las partes interesadas en comprar o patrocinar un reinicio de las bolsas FTX deben ponerse en contacto con los Deudores y el Comité”, añadieron.

The Committee is working with the Debtors to evaluate all options to reboot or sell the FTX exchanges and create value for creditors.