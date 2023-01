El impulso alcista se ha sustentado, principalmente, en dos factores. En primer lugar, los elogios del fundador de Ethereum (ETH) Vitalik Buterin, quien declaró a finales de año que esperaba que Solana “tuviese la oportunidad de prosperar”. “Algunas personas inteligentes me dicen que hay una comunidad de desarrolladores inteligentes seria en Solana. Ahora que los horribles oportunistas han sido purgados, la cadena tiene un futuro brillante”, afirmó Buterin.

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future.



Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾