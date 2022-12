Según datos de la plataforma de análisis de la blockchain Delphi Digital, la red Solana se ha convertido en el segundo mayor ecosistema de NFT del mundo. De acuerdo con los datos de CryptoSlam, las ventas en los últimos 30 días han superado los 60 millones de dólares, cuatro veces más que el siguiente competidor, ImmutableX. Asimismo, las cifras reflejan que la cadena de bloques de Solana sigue situándose muy por delante de otros rivales como las blockchains de Cardano o Polygon.

Con todo, la red Solana continúa muy por detrás de la red Ethereum, cuyos proyectos alcanzaron los 400 millones de dólares, según estos datos.

A pesar de que el mercado de los NFT se ha hundido completamente en 2022, Solana sigue ganando cuota de mercado rápidamente en el mercado de tokens no fungibles (NFT). Según la compañía de análisis e investigación de criptomonedas Messari, el crecimiento intertrimestral de los NFT de Solana es del 19%.

En el lado contrario de la balanza, más de 2.400 desarrolladores de Solana dejaron de trabajar en la red en lo que va de 2022. Según datos de Terminal Token, esto supone un descenso del 90% respecto al año pasado.

Si bien el panorama no es alentador y los últimos avances en el caso FTX no parece que vayan a dar un respiro a la solana, algunos expertos señalan que 2023 podría ser un punto de inflexión para el proyecto.

This has been a massive year for @Solana, filled with peaks and troughs. As 2022 draws to a close, here are just 10 of the hundreds of things to look forward to in the Solana ecosystem in 2023 🧵 pic.twitter.com/JMaJFk92mH