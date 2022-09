Esta actualización, que se ha retrasado tres meses, ya que inicialmente estaba prevista el 22 de junio, es un hito crucial en la hoja de ruta de Cardano y permitirá a la red avanzar en sus planes de convertirse en una plataforma de contratos inteligentes líder.

En cuanto a los tres indicadores de masa crítica que se debían cumplir, 39 plataformas de compraventa de criptomonedas han hecho pública su preparación para el 'hard fork', con la excepción de Coinbase que estaría "en proces"; asimismo, más del 98% de los bloques de la red principal están siendo creados por los nodos actualizados, mientras que las principales aplicaciones descentralizadas (DApps) de la blockchain también han confirmado su preparación.

La Fundación Cardano ha expresado su emoción por la ejecución de esta esperada actualización a través de un apunte en Twitter.

