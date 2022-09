Las criptomonedas no levantan cabeza. Los inversores observan como los activos digitales siguen con su marcado carácter bajista y no envían señales de mejorar, pese a que se suceden las noticias positivas en el criptoespacio. Los desarrollos tecnológicos, como la reciente actualización de Ethereum, se despliegan con éxito, crecen los casos de uso y el interés de empresas e inversores institucionales no merma, pero la capitalización total sigue tozudamente por debajo del billón de dólares y los analistas técnicos avisan de que la corrección será aún mayor para el bitcoin (BTC) y el ether (ETH).