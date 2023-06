Según ‘Bloomberg’, el de Teng ha sido un ascenso rápido y constante para el ejecutivo desde que se uniera a la compañía hace algo menos de dos años como director ejecutivo en Singapur. El nuevo cargo de Teng, efectivo a partir de este mismo lunes, es una expansión de su función anterior al frente de Asia, Europa, Oriente Medio y el Norte de África, según indicó un portavoz de la compañía.

Antes de incorporarse a Binance, Teng ocupó otros altos cargos en el sector financiero tradicional. Entre otros, fue consejero delegado de Abu Dhabi Global Market, director de regulación de Singapore Exchange y director de finanzas corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur.

“La experiencia internacional de Richard y sus antecedentes regulatorios, así como sus relaciones globales, serán un activo para Binance en su intento de navegar por las complejidades del panorama regulatorio global”, ha señalado Chia Hock Lai, presidente de la junta de la Blockchain Association Singapore.

Over the past 2 years, Binance has retooled its executive team with globally recognized compliance & regulatory leaders like @_RichardTeng, now #Binance's Head of Regional Markets.



This is so Binance can evolve with regulators’ expectations of the industry in the years to come.