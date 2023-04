Calma relativa en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) cotiza prácticamente plano y se sitúa ligeramente por encima de los 30.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) repunta alrededor de un 3% después de completar con éxito la actualización Shanghai.

“Deberíamos estar mirando hacia adelante a lo que nos espera en la hoja de ruta de Ethereum. Se han hecho muchos progresos, y se van a hacer muchos. Esto pinta un panorama tremendamente optimista de cara al futuro”, señala Jake Boyle, director del bróker de ‘criptos’ Caleb & Brown.

Según este experto, nos dirigimos (“o eso parece”) hacia una recesión, por lo que los inversores minoristas “serían el perfil de inversores que venderían en la situación en la que nos encontramos”. “Pero no parece ser el caso, y esto me sugiere que el perfil de los inversores en el ecosistema Ethereum ahora mismo tiende a ser de mayor escala. Parecen ser más de grado institucional, y no creo que ese tipo de inversor se apresure a vender en este momento. Están centrados en el largo plazo”, explica.

Esta tesis es defendida por otros expertos como Mads Eberhardt, analista de Saxo Bank, quien cree que es poco probable que la mayoría de los inversores con ethereum estacado retiren sus ‘tokens’ masivamente una vez completada Shanghai. “Gracias al modesto límite diario del éter original de 16,27 millones, esta posible presión vendedora se distribuye uniformemente a lo largo de mucho tiempo. Esto debería permitir a los compradores igualar la presión de venta sin mucho impacto en el precio”, añade.

Por su parte, Konstantin Boyko-Romanovsky, consejero delegado de la plataforma Allnodes, también se ha mostrado optimista sobre el futuro de la mayor ‘altcoin’ del mercado debido al probable “aumento en la proporción de apuestas, una mayor liquidez y precios potencialmente más altos”. “A medida que aumente la ratio de ‘staking’, se impulsará la seguridad de la red, un indicador crucial de la salud de la blockchain, y disminuirá la cantidad de ETH en circulación”, apunta.

“Los primeros apostadores podrán reinvertir sus recompensas de ‘staking’. Al mismo tiempo, la eliminación de la incertidumbre relacionada con los periodos indeterminados de bloqueo de ETH probablemente generará más interés en el ‘staking’ entre los participantes minoristas e institucionales”, sentencia Boyko-Romanovsky.

Cabe destacar también que las criptomonedas recibieron bien el dato de inflación de marzo de Estados Unidos, una lectura que mostró que el IPC general cayó al 5%, ligeramente por debajo de lo esperado, mientras que la tasa subyacente escaló hasta el 5,6%. Tras un breve período de pérdidas en el que el bitcoin perdió momentáneamente los 30.000 dólares, las ‘criptos’ recuperaron el paso y la capitalización del mercado ha aumentado un 0,9% en las últimas 24 horas hasta los 1,23 billones de dólares.

Entre el resto de grandes ‘tokens’ destacan las subidas de más del 2% en dogecoin (DOGE), polygon (MATIC) y solana (SOL).