El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos ha bajado en marzo al 5% en tasa interanual, frente al 6% registrado en febrero, según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Este descenso ha sido mayor al anticipado por el mercado, que esperaba que se ubicara en el 5,2%. Por su parte, la tasa subyacente ha escalado al 5,6%, en línea con lo esperado.

En términos mensuales, el índice general avanzó un 0,1% en marzo, por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un 0,3%, y supone una desaceleración desde el 0,4% al que creció en el segundo mes del año. En cuanto a la tasa subyacente, el crecimiento en el periodo ha sido del 0,4%, una décima por encima del registro del mes anterior y en línea con la previsión de consenso.

Según el organismo que difunde los datos, "el índice de vivienda fue, con mucho, el que más contribuyó al aumento mensual de todos los artículos. Esto mas que compensó una disminución en el índice de energía, que bajó un 3,5% durante el mes, con todos los principales componentes del índice energético en descenso".

El índice de alimentos se mantuvo sin cambios en marzo, mientras que los alimentos en el hogar cayeron un 0,3% durante el mes, en la primera disminución en ese índice desde septiembre de 2020. Tres de los seis principales grupos de alimentos de supermercados disminuyeron durante el mes.

Los índices que aumentaron en marzo incluyen vivienda, seguros de vehículos motorizados, tarifas aéreas, mobiliario y funcionamiento del hogar, y vehículos nuevos, mientras que la atención médica y los automóviles y camiones usados ​​se encuentran entre los que disminuyeron durante el mes.

El índice de energía disminuyó 6,4% para los 12 meses que terminaron en marzo, y el índice de alimentos aumentó un 8,5% en el último año.

El precio de la gasolina disminuyó 17,4% en los últimos 12 meses, mientras que el índice de fuel oil cayó un 14,2% en el lapso. Por el contrario, el índice de electricidad aumentó un 10,2%, y el coste del gas natural aumentó un 5,5% en el mismo período.

LA VALORACIÓN DE LOS ANALISTAS

John Leiper, director de inversiones de Titan Asset Management, destaca que "la inflación subyacente se mantiene obstinadamente alta, llegando al 5,6 %, y una perspectiva cada vez más alcista para los precios de la energía seguirá justificando un alza más prolongada".

"Nuestra opinión es que no se puede pasar de una década de tasas de interés ultra bajas al ciclo de aumento de tasas más rápido en más de 40 años sin repercusiones sistémicas, no solo para el sector bancario sino para la economía en general. Nos dirigimos a la recesión y, ya sea que obtengamos un aumento adicional de las tasas o no, la inflación sigue siendo un problema, a pesar de las cifras de hoy", agrega.

Por su parte, Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, subraya que "era fundamental que viéramos una mejora en las estadísticas del IPC de EEUU hoy, ya que la Fed tiene poco espacio para maniobrar".

"Los datos ahora han confirmado que la Reserva Federal no necesita trabajar tan duro como lo ha hecho, y ha llegado el momento de disminuir el aumento de la tasa de interés. En el futuro, escucharemos mucha conmoción sobre el próximo movimiento de la Fed, y es probable que la Fed confiese que la inflación se ha desacelerado y que puede detener su ciclo de alzas", considera.

Para Ryan Brandham, jefe de mercados de capitales globales y América del Norte en Validus Risk Management, "el resultado del IPC de EEUU sin alimentos y energía fue el esperado, lo que como mínimo confirma que la inflación estadounidense se está suavizando, aunque no tan rápido como le gustaría a la Fed".

Por su parte, Srijan Katyal, director global de estrategia y servicios comerciales de ADSS, destaca que "ahora estamos viendo el efecto continuo del ajuste fiscal de la Reserva Federal sobre la inflación de EEUU", y agrega que "aunque la inflación anualizada se encuentra en sus niveles más bajos desde septiembre de 2021, el 5% está muy lejos del objetivo del 2% de la Fed, por lo que aún queda camino por recorrer".

"La probabilidad de nuevas subidas significativas de tipos de interés ahora parecerá menos probable. Esto sería bien recibido por aquellos que aún piden a la Reserva Federal que adopte un enfoque firme y mesurado a raíz de la crisis bancaria que se extendió por todo el mundo en marzo", destaca.

Los analistas de Oxford Economics aseguran que "aunque la inflación se ha moderado, los datos de precios al consumidor de marzo mantienen una subida de tipos de 25 pb por parte de la Fed claramente sobre la mesa para mayo".

"Sin embargo, las probabilidades de una pausa en junio están aumentando. La Fed ha dejado en claro que la decisión de aumentar la tasa en la última reunión estuvo cerca, pero la inflación de los servicios sigue siendo fuerte y el mercado laboral está ajustado, por lo que su trabajo no ha terminado", concluyen.

Laith Khalaf, jefe de análisis de inversiones de AJ Bell, valora que "la inflación de EEUU se ha enfriado al 5%, lo que sugiere que las tasas de interés más altas están funcionando. Pero la inflación subyacente sigue obstinadamente elevada, y eso seguirá causando preocupación en la Reserva Federal, incluso si deciden pausar sus actividades de aumento de tasas".

"La agitación en el sector bancario ha cambiado las reglas del juego, y se espera que el endurecimiento de las condiciones crediticias haga gran parte del trabajo pesado cuando se trata de enfriar la economía estadounidense. Eso alivia la presión sobre el banco central para aumentar aún más las tasas", manifiesta.