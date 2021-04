El rojo se impone en el mercado de las criptodivisas este viernes, en la segunda jornada de corrección de las subidas del martes y el miércoles que han llevado al bitcoin, al ethereum y a varias 'altcoins' a máximos históricos. Las ventas se imponen en un mercado que aguanta la capitalización total en 2,2 billones, pero que deja notar el desinfle de Coinbase en la segunda sesión bursátil del criptobróker, cuando cotizó una jornada entera por primera vez.

Pese a que el miércoles Coinbase protagonizó una de las mayores salidas a bolsa en Wall Street subiendo un 31%, el jueves acabó cayendo un 1,68%, hasta los 322,75 dólares. El retroceso de la euforia inversora se ceba en las monedas criptográficas, con caídas adicionales para el bitcoin -el jueves ya notó el retroceso- que cotiza alrededor de 61.500 dólares, por debajo del soporte que constituye el hito de marzo, en 61.700 dólares y con un repliegue de más del 5% desde el máximo histórico del miércoles casi en 65.000 dólares.

No obstante, el análisis técnico sugiere "la corrección desde los 65.000 dólares hasta los actuales 61.000 dólares no significa nada", asegura José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "Todo sigue en orden dentro de la impecable tendencia alcista de fondo, o primaria. Lo que no quita para que, muy probablemente, estemos asistiendo a un 'throw back' a la zona de los aprox. 60.000 dólares, antes resistencia y ahora soporte", agrega.

ETHEREUM Y DOGECOIN

El ethereum, que mantuvo el impulso el jueves hasta niveles muy por encima de los 2.500 dólares cede también este viernes un 2%. El foco de la segunda criptomoneda por capitalización de mercado fue el hard fork (bifurcación dura) Berlín en la red de Ethereum. Se puso en marcha a primera hora del jueves. Desde esta actualización, se encontró un error de consenso con el cliente Open Ethereum, que interrumpió la producción de bloques. Coinbase deshabilitó los retiros de ETH y ERC-20 tanto en Coinbase como en Coinbase Pro.

La red prepara una actualización mucho mayor de cara a la bifurcación dura 'Londres' prevista para julio que incorpora cuatro propuestas de mejora de Ethereum (EIP) que modifican los precios del gas y permiten nuevos tipos de transacciones.

Caso aparte es el del dogecoin: la criptodivisa basada en el meme de un perro, niña bonita de los foreros de Reddit y de Elon Musk, vuelve a hincharse otro 80% hasta 0,25 dólares. Pero en el resto de 'altcoins' se ven caídas generalizadas.

La excitación alrededor del debut de Coinbase se ha demostrado flor de un día, según los analistas. El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha avisado que el retroceso del mercado puede ser aún más amplio, ya que muchas "monedas raras" han tenido enormes picos de volumen de los comerciantes minoristas.