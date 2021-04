Las caídas desde la zona de nuevos máximos históricos alcanzados esta semana en el entorno de los 65.000 dólares, encajan absolutamente dentro de los parámetros normales.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA S1 61800 S2 59000 R1 65000 R2 70000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

En realidad no hay novedades que añadir a nuestro último análisis sobre el bitcoin. La corrección desde los 65.000 dólares hasta los actuales 61.000 dólares no significa nada. Todo sigue en orden dentro de la impecable tendencia alcista de fondo, o primaria. Lo que no quita para que, muy probablemente, estemos asistiendo a un 'throw back' a la zona de los aprox. 60.000 dólares, antes resistencia y ahora soporte. Por no hablar de los impecables mínimos y máximos crecientes a los que sigue dando forma el precio. Y así no se cae. Es más, la recta que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde finales de febrero pasa en el momento actual por la zona de los 58.000 dólares. Por arriba están los máximos históricos en las inmediaciones de los 65.000 dólares.