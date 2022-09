Bobby Ong, cofundador y director de operaciones del agregador de datos de criptomonedas CoinGecko, ha compartido algunas formas de cómo los titulares de ethers (ETH) pueden aprovechar mejor el próximo evento. Muchos creen que después de que Ethereum haga la transición a la prueba de participación (PoS), una facción de mineros de Ether (ETH) creará una bifurcación de prueba de trabajo (PoW) de la red para que puedan seguir extrayendo.

En un hilo de tweets el lunes (5 de septiembre de 2022), Bobby Ong aconsejó que sería más fácil para el inversor si sus monedas ETH se mantuvieran en bolsas que soporten la inminente bifurcación.

Además, indicó que una de las mejores maneras para que los titulares de ETH existentes obtengan airdrops -evento por el que se reparten tokens de la nueva cadena de bloques- será tener sus tokens en una cartera de hardware.

Otras formas de asegurar la recepción de los tokens es retirar la liquidez de los protocolos de financiación descentralizada (DeFi), al tiempo que aconseja a los operadores que tomen prestado ethers de Aave y Compound.

El ejecutivo de CoinGecko también dijo que era importante que los titulares desenvolvieran el 'wrapped ether' (WETH) antes de que se produjera la fusión, y también que llevaran todos sus tokens ETH de vuelta a la red principal en lugar de mantenerlos en soluciones de escalado de capa 2 como Optimism, Avalanche, Polygon o Arbitrum.

El especialista también desaconsejó reclamar todos los 'airdrops', ya que los hackers podrían intentar estafas para obtener acceso a su firma y claves.

Ong dijo además: "Mi estrategia para estos tokens de la bifurcación es venderlos todos inmediatamente. Casi todos los tokens de bifurcación están ahora muertos, ya que se crean únicamente para mantener a los mineros temporalmente ocupados con la minería y no tienen ningún incentivo para hacer crecer su comunidad y su uso".

The Ethereum Merge is scheduled to take place on 13 September. Christmas season is here again.



ETH holders will soon be airdropped ETH PoW tokens. What should you do to best position yourself?



Here are 7 steps you may consider to fully take advantage of the Merge: