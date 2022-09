La actualización 'Bellatrix' es la primera fase de 'La Fusión' ('The Merge') de Ethereum, el esperado momento en que la cadena de pruebas 'Beacon' se unirá a la red principal. Este proceso prepara la cadena Beacon de Ethereum para la fusión con la capa de ejecución de Ethereum.

"Todavía se espera que la fusión ocurra alrededor del 13 al 15 de septiembre. Lo que está ocurriendo hoy es el 'hard fork' (bifurcación dura) de Bellatrix, que *prepara* la cadena para la fusión. Sin embargo, sigue siendo importante: ¡asegúrate de actualizar tus clientes!". escribió Buterin en el tweet.

The merge is still expected to happen around Sep 13-15. What's happening today is the Bellatrix hard fork, which *prepares* the chain for the merge. Still important though - make sure to update your clients!