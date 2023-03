“La SEC también acusó a Sun y a sus empresas de manipular fraudulentamente el mercado secundario de TRX a través de extensas operaciones de lavado, que implican la compra y venta simultánea o casi simultánea de un valor para que parezca negociado activamente sin un cambio real en la propiedad efectiva, y por orquestar un esquema para pagar a celebridades para promocionar TRX y BTT sin revelar su compensación”, ha señalado el regulador en un comunicado.

The SEC’s civil complaint earlier today is just the latest example of actions it has taken against well known players in the blockchain and crypto space. We believe the complaint lacks merit, and in the meantime will continue building the most decentralized financial system.