La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) continúa con la mirada puesta en las criptomonedas. Según el regulador, el software y los equipos de minería ofrecidos por Green United formaban parte de un “plan fraudulento” de 18 millones de dólares que nunca minó las criptomonedas que prometió.

Así lo recoge una denuncia presentada el pasado 3 de marzo por la SEC ante un tribunal de distrito en Utah, en la que el regulador alega que la compañía minera ofreció valores de manera fraudulenta entre abril de 2018 y diciembre de 2022 mediante la venta de inversiones en “Green Boxes” de 3.000 dólares y “Green Nodes”, supuestamente para minar el ‘token’ GREEN en la “Green Blockchain”.

“En realidad, las Green Boxes y los Green Nodes adquiridos por los inversores no minaban GREEN. Esto se debe a que GREEN, un ‘token’ ERC-20, no era un criptoactivo minable y el “blockchain verde” promocionado por los demandados no existía”, explica la acusación. De hecho, señalan desde la SEC, los ‘tokens’ GREEN no se crearon “hasta varios meses después de la oferta y venta inicial de Green Boxes a los inversores”.

“Con el fin de crear la apariencia de una operación minera exitosa, a partir de 2019, Green United distribuyó periódicamente ‘tokens’ GREEN a las billeteras de los inversores. Según la información y la creencia, estos depósitos de GREEN no fueron el resultado de la minería, sino que fueron simplemente el resultado de una distribución llevada a cabo bajo la dirección de Thurston. Y contrariamente a las representaciones hechas en ese momento, GREEN no tenía valor realizable, ya que no se negociaba en un mercado secundario”, añaden.

Según recoge la demanda, el regulador solicita una orden judicial permanente que prohíba a los demandados “participar en las transacciones, actos, prácticas y cursos de negocio alegados en esta demanda, y una orden judicial basada en la conducta que prohíba a Krohn y Thurston (principal promotor y presidente) participar, directa o indirectamente, en cualquier oferta de valores no registrada, incluyendo cualquier oferta de valores de criptoactivos”.

“La Comisión también busca la devolución de todas las ganancias mal habidas de la conducta ilegal establecida aquí junto con los intereses de prejuzgamiento, sanciones civiles, y cualquier otro remedio que el Tribunal considere apropiado”, sentencian.

En las últimas semanas, la Comisión ha realizado un significativo avance regulatorio sobre las criptomonedas. A la sanción contra Kraken y el aviso a Paxos por Binance USD se le ha sumado la objeción formal al acuerdo de compra de Voyager Digital por la filial estadounidense de Binance. Recientemente, Gary Gensler, presidente del regulador, ha destacado que todas las ‘criptos’, a excepción del bitcoin, pueden ser reguladas por la SEC.