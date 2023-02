“Creo que es tan probable, y tendría el mismo impacto, como si se ilegalizara Uber”. Así de claro se ha mostrado Joseph Lubin, cofundador de la blockchain Ethereum, sobre la posibilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos calificase al ‘token’ ethereum (ETH) como un valor y así imponer duras medidas regulatorias sobre la mayor ‘altcoin’ del mercado.

“Habría una tremenda protesta no sólo de la comunidad de criptomonedas, sino de diferentes políticos y ciertos reguladores. Hay un sistema judicial en los Estados Unidos que creo que apoyaría los argumentos que se presentaran a favor de que no lo sea”, ha explicado Lubin al medio ‘Cointelegraph’.

Para entender el conflicto hay que retroceder hasta septiembre. Con ‘La Fusión’ siendo la comidilla del mundo de las criptomonedas, el presidente de la SEC, Gary Gensler, sugirió que la transición de la blockchain al modelo de prueba de participación (‘proof of stake’, PoS) podría haber puesto a ETH bajo el punto de mira de los reguladores. Gensler creía que apostar (‘staking’) ‘tokens’ daba al “público inversor” la anticipación de “beneficios basados en el esfuerzo de otros”. Gensler llegó a definir el ‘staking’ de ‘criptos’ como algo que “se parece mucho, con algunos cambios de etiquetado, a los préstamos”.

El ’staking’ es un proceso en el que los inversores bloquean o “apuestan” sus ‘tokens’ criptográficos con un validador de blockchain con el objetivo de ser recompensados con nuevos ‘tokens’ cuando sus ‘tokens’ apostados pasen a formar parte del proceso de validación de datos para blockchain basadas en el modelo ‘proof of stake’ como Ethereum. Cuando los inversores proporcionan ‘tokens’ a proveedores de servicios de apuesta, pierden el control de esos tokens y asumen riesgos asociados a esas plataformas, con muy poca protección.

“(Hace cinco años) pensaban que todo era un valor. Nosotros, creo, les ayudamos significativamente a entender que muchos ‘tokens’ no son valores. Después se fueron y ahora Gary y su equipo piensan ahora que casi todo es un valor”, ha subrayado Lubin, quien ha indicado que el ethereum sigue siendo “suficientemente descentralizado”, al tiempo que ha sus "muchos casos de uso que no lo convierten en un valor”. “No hay un conjunto centralizado de promotores o creadores que esté tratando específicamente de aumentar el valor de ETH y enriquecer a los inversores”, ha explicado.

Este pasado jueves, la SEC ha sancionado a Kraken por venta de valores no registrados. El ‘exchange’ californiano ha llegado a un acuerdo con el regulador por el que pagará 30 millones de dólares y dejará de ofrecer sus servicios de ‘staking’ en territorio estadounidense. “Kraken no solo ofrecía a los inversores rendimientos exorbitantes sin relación con ninguna realidad económica, sino que también se reservaba el derecho a no pagarles ningún rendimiento”, ha señalado el regulador en su comunicado.

Cabe señalar que, recientemente, el consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, valoró los rumores de que el regulador estaría estudiando prohibir el ‘staking’ de ‘criptos’, lo que perjudicaría notablemente a su ‘exchange’ ya que ofrece este tipo de servicios.

“Espero que no sea el caso. Sería un terrible camino para los Estados Unidos si eso sucede. La regulación mediante la imposición no funciona. Anima a las empresas a operar en paraísos fiscales, que es lo que ocurrió con FTX”, ha apuntado Armstrong. Cabe también recordar que se estima que 16 millones de ‘tokens’ de ETH podrían ser liberados en el mercado una vez se complete la actualización Shanghai el próximo marzo, lo que podría dar lugar a una fuerte presión vendedora, así como a un repunte del ‘staking del que Coinbase podría salir beneficiada.