El mercado de las criptomonedas tiene el corazón en un puño este miércoles, cuando por fin se cumple el plazo estimado para que la cadena de bloques Ethereum alcance las condiciones que le permitan migrar al modelo de consenso de prueba de participación. El esperado evento, conocido como 'La Fusión' ('The Merge'), porque efectivamente se fusionará la cadena principal con la red de pruebas Beacon, se activará al alcanzar la dificultad total terminal (TTD) 58.750.000.000T y de su éxito depende la acción del precio del ether (ETH).

En primer lugar, tendrá lugar la actualización 'París' en la llamada capa de ejecución -la red principal de ethereum- y 13 minutos después, Ethereum abandonará el actual modelo de prueba de trabajo, cuando un validador de la cadena Beacon finalice un bloque. La capa de consenso, como también se llama a esta red donde se han estado llevando a cabo todos los desarrollos para el 'Merge', se unirá a la de ejecución, lo que completará la migración y el modelo de prueba de trabajo quedará obsoleto para el ETH.

Esta transición implica que Ethereum reducirá su consumo de energía en un 99%, lo que despierta un gran sentimiento de optimismo entre expertos e inversores, hasta el punto de que se contempla que el precio del ether acabará por superar al del bitcoin. Pero los analistas creen que hasta que se produzca este 'flippening' el camino es largo y no está exento de riesgos.

Para empezar, "'La Fusión' es un acontecimiento técnico tan complejo, que no implica sólo a una gran empresa, sino a toda una red descentralizada, por lo que hay razones para pensar que pueden surgir problemas", comenta Marcus Sotiriou, analista de GlobalBlock. La inmensa mayoría de nodos han sido actualizados y tanto las aplicaciones descentralizadas (DApps), como proveedores de conexión tan importantes como Cloudflare, así como los criptobrókers han cerrado filas con la actualización de ethereum. No obstante, hay otros peligros.

"Por ejemplo, muchas personas del ecosistema podrían no estar preparadas para procesar la nueva cadena, ya que no han actualizado su software. Además, algunas de las API podrían romperse de una manera que muchos no pueden predecir", detalla Sotiriou.

Los analistas de Julius Baer creen que el mejor escenario posible para el 'criptoespacio' es que este acontecimiento se desarrolle como un "no-evento", donde "la transición del protocolo va sin problemas y sin contratiempos", indican. "Cualquier otro resultado probablemente causaría una elevada volatilidad en el espacio de las criptomonedas, no sólo en el precio del ether", agregan. Y citan como los inversores se han estado posicionando en corto en los futuros del ETH, como mecanismo de cobertura contra un fracaso de 'La Fusión'.

¿QUÉ ESPERAR A MEDIO Y LARGO PLAZO?

En líneas generales, los expertos prevén una agitada acción del precio si 'La Fusión' fracasa, pero muchos vaticinios apuntan a niveles de precio de 2.000 dólares, como mínimo, este mismo mes. La presunción es que la cadena de bloques de Ethereum acabará solucionando todos los eventuales contratiempos y la transición quedará acabada.

Las implicaciones a largo plazo, así, "serán enormemente beneficiosas para Ethereum y el espacio criptográfico en general", asegura Sotiriou.

"Con la crisis climática en lo más alto de la agenda mundial, el hecho de que una de las mayores cadenas de bloques sea más respetuosa con el medio ambiente podría dar lugar a un aumento de las tasas de adopción", afirman desde Foerex Suggest. Esto, "junto con el hecho de que la minería de criptomonedas será ahora significativamente más cara para muchos, dado el enorme aumento de los precios de la energía en el último año, debería provocar algunos movimientos interesantes en el espacio de criptomonedas en los próximos meses", afirman.

Una investigación de Forex Suggest de principios de este año reveló que una sola transacción en la cadena de bloques de Ethereum producía más de 93 libras de emisiones de CO2. Esto significa que el total de las transacciones realizadas el año pasado produjo casi 22 millones de toneladas de emisiones de CO2 que requerirían 109,8 millones de árboles para compensarlas. Por lo tanto, si el consumo de energía se reduce en el 99% previsto, se salvarán 108,7 millones de esos árboles durante el próximo año y las emisiones de CO2 se reducirán a sólo 222.222 toneladas.

Las narrativas ESG representan uno de los mayores obstáculos para los inversores institucionales que entran en la industria de las criptomonedas, "por lo que 'La Fusión' podría aliviar esta preocupación y mejorar la reputación de toda la clase de activos", incide por su parte el experto de GlobalBlock.

Los inversores de ETH también recibirán un rendimiento de alrededor del 5%. Esto significa que todo el sector DeFi florecerá ya que los inversores contarán con un método para valorar el riesgo. "Además, a los inversores institucionales les encanta el flujo de caja, por lo que poder recibir un rendimiento lucrativo es otra ventaja que eleva el atractivo de ETH", cree Sotiriou.

En definitiva, los expertos hacen hincapié en que 'La Fusión' espoleará el interés institucional en esta clase de activos. Aseguran que podría ser un catalizador para que las instituciones entren en el espacio de las criptomonedas en masa durante los próximos 5 años.