El precio del bitcoin se mantiene estable y consolidando entre 22.500 y 24.500 dólares desde hace unas semanas y parece que no se deja alterar por las noticias negativas que siguen goteando en el criptoespacio ni por las acciones de los reguladores mundiales, en particular en EEUU, donde las autoridades estrechan el cerco sobre las empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas. Este lunes, en concreto, se han emprendido acciones contra el 'mixer' (mezclador) de criptomonedas Tornado Cash.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado al popular mezclador de criptomonedas por su presunta utilización por parte del conocido grupo de hackers de Corea del Norte y otros actores para blanquear criptodivisas.

Esta herramienta es utilizada por algunas personas como una forma legítima de proteger su privacidad en el todavía incipiente mercado de las criptomonedas. Habitualmente, cuando un comprador paga por algo utilizando un monedero de criptomonedas, el receptor de la transferencia tiene acceso a la billetera, mostrando los detalles de la cuenta y el historial.

El uso de un servicio de mezcla de criptomonedas como Tornado Cash enmascara esos detalles, brinda anonimato a los fondos y oculta la identidad del comprador.

La acción del precio de los principales tokens no parece haberse resentido tras estas noticias. El bitcoin se mantiene a tocar de los 24.000 dólares, tras los máximos del lunes por encima de este nivel de precios, mientras que el ethereum también tiene los 1.800 dólares a tiro. La capitalización total se afianza por encima de los 1,1 billones de dólares.

"El sentimiento parece estar cambiando entre los operadores de criptomonedas y todo esto se debe principalmente a una razón fundamental, y es que las instituciones todavía están muy interesadas en el bitcoin", dice Naeem Aslam, analista de Avatrade, "y no quieren desperdiciar la oportunidad actual de embolsar bitcoin mientras está barato", agrega.



Señala el experto que la prueba de esto viene en la noticia de que BlackRock ha decidido utilizar Coinbase para ofrecer criptomonedas a sus clientes. "Esta noticia en particular no puede ser más grande, y muestra que a pesar de todos los estallidos en el mercado de rendimiento de las criptomonedas, el dinero inteligente sabe que son una clase de activos en la que deben participar ya que la relación riesgo-recompensa es muy motivadora", expresa Aslam.