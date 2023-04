El mercado de las criptomonedas extiende las caídas del jueves. El bitcoin (BTC) sigue retrocediendo, cede más de un 3% en las últimas 24 horas y amenaza con perder los 28.000 dólares. El ethereum (ETH), por su parte, se deja alrededor de un 2% y se queda cerca de abandonar los 1.900 dólares.

Craig Erlam, analista sénior de Oanda, destaca que la criptomoneda reina ha abandonado el nivel de apoyo que encontró alrededor de los 29.000 dólares a comienzos de mes. “Después de un repunte tan prolongado desde principios de enero (más del 80%), la recuperación podría estar agotándose”, explica este experto, al tiempo que pronostica más caídas para el bitcoin.

#Bitcoin is currently showing weakness.



Broke back in the range, lost one of the crucial levels.



Final crucial level is at $27,600. Could take liquidity beneath, but needs a fast recovery.



If not, and no break of $28,800, then I suspect we'll see $26,200. pic.twitter.com/TuCaFq8eIk — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 21, 2023

Esta misma tesis es la que defiende Michael van de Poppe, analista de ‘criptos’ y fundador de la firma de inversión Eight, quien destaca que la mayor criptomoneda del mercado está “mostrando debilidad” tras perder importantes niveles de soporte. “El último nivel crucial está en 27.600 dólares. Podría tomar liquidez por debajo, pero necesita una rápida recuperación. Si no, y no se rompen los 28.800 dólares, entonces sospecho que veremos los 26.200 dólares”, apunta este experto.

Asimismo, Mark Connors, jefe de investigación de la gestora canadiense de criptoactivos 3iQ, cree que esta abrupta caída tiene bastante que ver con la incertidumbre regulatoria de Estados Unidos, especialmente tras la aprobación de MiCA (‘Markets in Crypto Assets’). “El teatro kabuki que se desarrolló en Washington esta semana sugiere que Asia y otras jurisdicciones continuarán ganando cuota de mercado a Estados Unidos”, ha indicado este analista al medio ‘CoinDesk’.

“La decisión de Coinbase de obtener la licencia en Bermudas para lanzar una bolsa tan pronto como la próxima semana demuestra que las empresas estadounidenses de activos digitales están votando con los pies. Así que esta semana hemos tenido tanto volatilidad de precios como regulatoria, con un único perdedor claro, la economía estadounidense”, ha añadido.

The @Europarl_EN's adoption of #MiCA is a pivotal moment for crypto regulation. 🇪🇺



This comprehensive framework will give crypto organizations the confidence to invest and grow in the region. https://t.co/tYhJW8fBpX — Coinbase (@coinbase) April 20, 2023

Cabe recordar que Coinbase, cotizada en Nueva York, ha anunciado que estudia abandonar Estados Unidos si la claridad regulatoria no mejora en la primera economía del mundo. Brian Armstrong, consejero delegado de la firma, ha asegurado que Estados Unidos tiene “potencial”, pero también que se está quedando “rezagado”. El ‘exchange’ ha recibido un aviso de la SEC por su servicio de ‘staking’ y se suma a otras plataformas como Bittrex o Kraken, que se han enfrentado a la acción regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores.

While US regulators have been busy infighting and refusing to provide the most basic of clarity for the crypto industry, the European Union just approved the MiCA regulation, which provides a comprehensive regulatory framework for crypto in Europe. It's sad to see the US being… — Tyler Winklevoss (@tyler) April 20, 2023

En este sentido, Coinbase ha celebrado la aprobación de la directiva comunitaria MiCa y ha asegurado que es un “marco legal comprensivo” que dará a las organizaciones “la confianza de invertir y crecer en la región”. Por su parte, Tyler Winklevoss, cofundador del ‘exchange’ Gemini, ha señalado que “es triste” ver cómo los reguladores de Estados Unidos “se quedan atrás en una tecnología tan importante y prometedora” por “estar ocupados en luchas internas y negándose a proporcionar la claridad más básica”.

En el resto del mercado, caídas abruptas en algunos de los principales ‘tokens’. La solana (SOL) recorta más de un 5% y el dogecoin (DOGE), un 8%. Polygon (MATIC) y el cardano (ADA) se dejan más de un 4%.