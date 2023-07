De acuerdo con la firma neoyorquina, la oferta de bitcoin cayó un 4% en junio y se acercó a las cifras registradas el pasado diciembre , el nivel más bajo desde noviembre de 2020, justo antes del inicio del mercado alcista de 2021. Por otro lado, la oferta de ETH en los 'exchanges' se redujo un 5,8% hasta niveles no vistos desde mayo de 2018.

"Los principales intercambios centralizados al contado se enfrentan a vientos en contra regulatorios que ponen a los inversores en alerta, los hackeos cibernéticos y el robo siguen siendo una preocupación en todos los criptomercados, destacando la preferencia de los titulares de activos por la autocustodia, en línea con el adagio popular 'no tus llaves, no tus monedas', y específicamente para el ETH, la habilitación de retiros de ethereum estacado ha dado lugar a la preferencia de los inversores por estacar éter, en lugar de mantener pasivamente en los intercambios", explicaron los expertos de Goldman Sachs.

Según estos analisas, a medida que las comisiones por transacción se normalizaban en junio tras la congestión de la red registrada en mayo, la actividad mensual de direcciones de bitcoin y ethereum experimentó un repunte, ganando un 15,5% y un 37,5% respectivamente. Por ejemplo, la quema media diaria de ETH cayó un 65,1% y las comisiones medias diarias descendieron un 63,3% en términos intermensuales.

