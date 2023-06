"De hecho, los datos de TRM revelan que, al menos 7.800 millones de dólares estafados en esquemas Ponzi o piramidales, 1.500 millones de dólares en mercados de la 'darknet' especializados en drogas ilegales y 3.700 millones de dólares robados a través de 'hacks' y 'exploits'", explican desde la compañía.

De igual modo, TRM Labs también identificó múltiples grupos pro-ISIS en Pakistán y Tayikistán que recaudan "decenas de miles de dólares en criptodivisas" para "difundir propaganda y reclutar combatientes". "En el transcurso de 2022, TRM Labs ha observado un aumento significativo en el uso de la blockchain Tron entre los grupos terroristas y las campañas de recaudación de fondos asociadas, con algunos utilizándola exclusivamente. La inmensa mayoría de esos actores recaudaron donaciones en la stablecoin Tether (USDT)", apuntan.

