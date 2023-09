Los acreedores del quebrado criptoprestamista Celsius han votado de forma prácticamente unánime a favor de un plan de reestructuración que les devolverá los fondos perdidos y distribuirá el capital a través de una nueva compañía.

Según consta en un documento publicado por la empresa especializada en quiebras Stretto, el 98% de los acreedores votaron a favor del plan, el cual requiere todavía de la aprobación del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Está previsto que el tribunal dé a conocer su veredicto el próximo 2 de octubre.

La hoja de ruta dibujada por la compañía en agosto supondrá la venta de aproximadamente 2.000 millones de dólares en bitcoin (BTC) y ethereum (ETH), que serán distribuidos también a una nueva empresa ("NewCo"). " NewCo operará y desarrollará aún más las operaciones de minería de BTC de los Deudores, estacará ETH, monetizará otros activos ilíquidos de los Deudores y desarrollará nuevas oportunidades de negocio que aumenten el valor y cumplan con las regulaciones", explican en el comunicado.

La nueva empresa será gestionada por Fahrenheit, un consorcio del que forman parte el ex CEO de Algorand Steven Kokinos, la firma de capital riesgo Arrington Capital, el minero de criptomonedas US Bitcoin Corp o Proof Group Capital Management. Cabe recordar que los acreedores rechazaron el anterior plan de quiebra propuesto por la compañía, al entender que no contaban con las garantías suficientes por parte de la empresa.

Celsius fue una de las primeras grandes víctimas del mercado bajista de 2022 resultante del colapso de Terra y Three Arrows Capital y declaró la bancarrota en julio del año pasado, revelando un agujero de 1.200 millones de dólares en sus cuentas.

El pasado 13 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Celsius y a su antiguo CEO, Alex Mashinsky, por supuestamente recaudar miles de millones de dólares a través de ofertas no registradas y fraudulentas relacionadas con "valores de criptoactivos".

"Celsius mintió a los inversores al presentarse como una oportunidad de inversión segura y una opción de obtener libertad financiera, pero, entre bastidores, la empresa operaba un modelo de negocio fallido y asumió riesgos considerables con los criptoactivos de los inversores", señaló el director de cumplimiento normativo de la SEC, Gurbir S. Grewal.