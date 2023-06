El plan debe ser aprobado por el tribunal de quiebras de Nueva York que supervisa la liquidación, aunque se prevé que reciba el rechazo de los acreedores.

“Aunque los deudores exigen el reembolso de los préstamos (es decir, exigen el cumplimiento por parte de los prestatarios), no tienen intención alguna de cumplir sus obligaciones contractuales (es decir, devolver las garantías a los prestatarios). Este “tratamiento” propuesto viola todas las leyes de préstamos al consumidor (estatales, federales) y el grupo de prestatarios se opondrá a este plan”, ha indicado David Adler, abogado del bufete McCarter & English, que representa a algunos de los acreedores de Celsius.

Under the Plan, the Debtors have elected to treat the Retail Borrow Claims through the Set Off Treatment. See pics below. Although the Debtors are demanding repayment of the loans (ie demanding performance by the Borrowers), the Debtors have no intention whatsoever of… pic.twitter.com/MD5rGWnsU3