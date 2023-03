La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha avisado que los reembolsos gubernamentales de depósitos no asegurados no se extenderán a todos los bancos que quiebren, sino solo a aquellos que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero.

Así lo ha dicho este jueves ante el Comité de Finanzas del Senado, en la que ha sido su primera intervención pública desde las medidas de emergencia adoptadas el pasado fin de semana junto a la Reserva Federal (Fed) y la FDIC para garantizar que ningún depositante del Silicon Valley Bank (SVB) o del Signature Bank sufran pérdidas por la quiebra de las entidades.

Yellen, ha tratado de tranquilizar a los mercados y a los legisladores afirmando que "nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten", ya que el Gobierno federal se ha comprometido a proteger a los depositantes no asegurados debido al límite de 250.000 dólares de los depósitos garantizados, que se estudia elevar.

"Las acciones de esta semana demuestran nuestro decidido compromiso de garantizar que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros", ha remarcado. No obstante, también ha dejado claro que no habrá carta blanca para todos. Y es que ha admitido que no todos los depositantes estarán protegidos por encima de los límites del seguro de la FDIC de 250.000 dólares por cuenta, como ocurrió con los clientes de los dos bancos quebrados.

En concreto, al ser interrogada por los senadores, la secretaria del Tesoro ha reconocido que las medidas de emergencia tras la quiebra de los dos bancos antes mencionados no significan que ahora exista una garantía gubernamental general para todos los depósitos, de forma que solo estarán garantizados los de aquellas entidades que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero.

"Un banco solo recibirá ese tratamiento si las mayorías de los consejos de la Reserva Federal, la Federal Deposit Insurance Corp y yo, en consulta con el presidente, determinamos que la no protección de los depositantes no asegurados crearía un riesgo sistémico y consecuencias económicas y financieras significativas", ha dicho al senador republicano James Lankford al ser preguntada si las medidas adoptadas el domingo supondrían en la práctica que todos los depósitos no asegurados estaban ahora garantizados.

Yellen ha sido contundente, y Lankford le ha reprochado que el impacto de esta decisión sería que los bancos pequeños resultarían menos atractivos para los depositantes con más de 250.000 dólares, el actual umbral de seguro de la FDIC. "Me preocupa que se esté animando a cualquiera que tenga un gran depósito en un banco comunitario a decir: 'no te vamos a compensar, pero si vas a uno de nuestros bancos preferentes, te compensaremos'", ha apuntado el senador republicano según recoge 'CNBC', aunque Yellen ha afirmado que "desde luego, eso no es algo que estemos fomentando".

Actualmente los miembros del Congreso sopesan una serie de propuestas legislativas para evitar otra quiebra como la del Silicon Valley Bank. Entre ellas, aumentar el límite de 250.000 dólares del seguro de la FDIC. Cabe recordar que tras la crisis financiera de 2008 el Congreso elevó el límite de la FDIC de 100.000 a 250.000 dólares, y aprobó un plan que obliga a los grandes bancos a contribuir más al fondo de seguros que los prestamistas más pequeños.

Según datos de la Fed, a finales del año pasado más de 9,2 billones de dólares de depósitos bancarios estadounidenses no estaban asegurados, lo que supone más del 40% de todos los depósitos. Y esos depósitos no asegurados no se distribuyen uniformemente por todo el país, según muestran los datos de la FDIC.