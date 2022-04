Netflix muestra un complicado aspecto técnico desde que dibujara los máximos de todos los tiempos en los últimos compases del pasado año.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 329,82 S2 29.,25 R1 396,50 R2 458,98 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A mediados de noviembre de 2011 la compañía conseguía superar los 700 dólares por acción y desde entonces la compañía no ha hecho más que caer en picado. En poco más de cinco meses el valor del Nasdaq ha perdido un 50% y si no vemos un giro radical de su cotización todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas. El hueco bajista que se dejara el pasado 21 de enero no se ha cubierto lo que sin duda es una muestra de la debilidad actual de la compañía. El acercamiento, en las últimas jornadas, al soporte de los 329,82 dólares nos hace extremar la prudencia. Un cierre por debajo de estos precios complicaría nuevamente sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 290 dólares. No apreciaremos una mejora técnica mientras que se mantenga cotizado por debajo de los 396,02 dólares.

