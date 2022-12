Las caídas del jueves en el Dow Jones han confirmado el inicio de una corrección.

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE

El selectivo norteamericano se toma un merecido descanso tras conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Además, también consiguió superar la resistencia de los 34.281 puntos lo que, a pesar de la corrección del corto plazo, ha mejorado las sensaciones a medio y largo plazo. Para las próximas jornadas lo más normal es que terminemos viendo que cubre el hueco alcista que se dejara el pasado día 10 de noviembre en los 32.513 puntos. Su aspecto técnico es bueno y por el momento todo parece indicarnos que estaría dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones. El soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 31.727 puntos. Mientras se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios no apreciaremos una complicación de su aspecto técnico. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 34.712 puntos. No se confirmaría una vuelta a la senda alcista mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

El Nasdaq se frena tras acercarse a la media de 200 sesiones. El selectivo tecnológico ha complicado, esta pasada semana, su aspecto técnico al abandonar el soporte de los 11.431 puntos. Ojo que se confirma el fin del rebote del corto plazo y podríamos ver un ataque, de nuevo, a los mínimos anuales que presenta en los 10.440 puntos. Si no consiguiera sujetarse sobre estos precios podríamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 10.000 puntos. Para ver una mejora en su aspecto técnico deberíamos esperar a la anulación del hueco bajista que se dejara el 13 de septiembre en los 12.739 puntos. Solo con la vuelta de estos niveles nos plantearíamos un cambio de tendencia.

El S&P 500 choca con la media de 200 sesiones. El selectivo ha intentado subirse por encima de los 4.100 puntos sin éxito y confirma el inicio de una corrección tras el abandono de los 3.906 puntos. A corto plazo parece inminente una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3.748 dólares, mínimos del hueco alcista que se dejara el pasado 10 de noviembre. Por estos precios podríamos volver a ver la vuelta de las compras. No obstante, para volver a senda alcista deberíamos esperar a un cierre por encima de los 4.100 puntos, y para confirmar un cambio de tendencia debería subirse por encima de los 4.325 puntos, precios bastante alejados de los actuales.