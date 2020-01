Desde la última publicación de resultados el titulo se ha revalorizado un 125%, por lo que habrá que estar muy atentos esta noche a las cuentas que publique.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 539 S2 492 R1 594.5 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Vamos a ver cómo cotizará este jueves Tesla los últimos resultados, que se publicarán esta noche al cierre de Wall Street. La último vez que lo hizo sorprendió al mercado y sus títulos subieron más de un 20% en la sesión. Pero es que, además, desde entonces el título se ha revalorizado un 125%. Lo que me dice la lógica es que el mercado ya está descontando que serán muy buenos, de lo contrario las fortísimas subidas de los últimos tiempos no tendrían sentido. Y además, siempre hemos de tener cuidado con el famoso dicho que reza "comprar con el rumor y vender con la noticia". No vaya a ser que todo lo bueno ya esté recogido en el precio. Con todo, técnicamente hablando y a falta de solo tres sesiones para cerrar el mes de enero la vela que nos puede dejar el título no puede ser más alcista. Se trata de una vela mensual que cierra muy lejos de los anteriores máximos históricos ($389,61) y con el mayor volumen en el periodo de la historia de la compañía. Y esto es de todo menos bajista. Alea iacta est.