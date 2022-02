Desde los máximos históricos de principios de año el principal índice del mundo ha llegado a dejarse un 15%, rebotando casi un 7% desde los mínimos del jueves de la semana pasada, cuando comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Análisis Técnico VALORES EN SOBREVENTA S1 4114 R1 4490 R2 4589 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Las divergencias en los mercados tienen lugar cuando no hay concordancia, sintonía entre el movimiento del precio de la acción/subyacente que se está analizando y los osciladores de momento (RSI, MACD y el estocástico). La información clave está en esos pequeños detalles, que a su vez pueden activar valiosas señales de entrada o de salida del mercado. Las divergencias ocurren cuando el movimiento del precio y el indicador toman diferentes direcciones.

La más común es la divergencia clásica o normal. Se trata de una desviación entre el precio del subyacente y el indicador, que puede anunciar un cambio de tendencia a corto o a medio y largo plazo. Esta se caracteriza porque el precio marca mínimos más bajos que los anteriores al mismo tiempo el oscilador marca mínimos crecientes.

Y eso es lo que tenemos entre la serie de precios del S&P 500 durante la última caída y el oscilador estocástico. Este tipo de divergencia, cuando se da después de fuertes caídas como es el caso que no ocupa. Suele apuntar a importantes rebotes de corto plazo. Rebote con sus correcciones contra tendencia. Y que conste que no estamos hablando de un cambio de tendencia en el sentido de que no tenemos a día de hoy figura de vuelta alguna. Pero perfectamente podemos asistir a un rebote hacia la recta resistencia de corto plazo, la que une los máximos decrecientes desde los máximos de enero y que pasa en este momento por los aprox. 4.490 puntos.