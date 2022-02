A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Datadog, Xpeng, Mapfre, Línea Directa, Sacyr, Audax Renovables, Alibaba y Tesla.

Buenos días, me gustaría que me diera su opinión sobre DataDog y Xpeng, para comprar ahora. Muchas Gracias. JM.PG.

Estimado inversor, buenas tardes. Datadog es un valor interesante independientemente de lo que suceda en el muy corto plazo. ¿Por qué? Por que la reciente caída se ha frenado justo en lo que parece que pasará a convertirse en una directriz alcista. O dicho con otras palabras, tenemos una recta soporte dinámica que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde marzo de 2020. Esta pasaba por los mínimos de finales de enero y ahí ha entrado el dinero al rescate. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los sucesivos máximos decrecientes que nos ha ido dibujando el valor desde los máximos históricos del pasado mes de noviembre: los 184,70 dólares, los 186,28 y los 199,68 dólares.

Gráfico semanal de Datadog (DDOG)

En cuanto a Xpeng, dilataciones puntuales aparte, parece querer agarrarse a la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde septiembre de 2020. Es más, creo que puede ser interesante para intentarlo de nuevo al alza siempre y cuando respete el soporte que presenta en los mínimos de enero (30,38 dólares). La reciente caída se ha frenado antes de tocar dicho soporte, lo que nos deja ahí un potencial mínimo creciente, que no es poca cosa. Lo cierto es que si hay que intentarlo al alza es ahora, con el 'stop loss' mencionado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Xpeng (XPEV)

Buenos días. Me gustaría que analizara Mapfre y Línea Directa, ya que estoy interesado en invertir en ambos valores y más aprovechando las rebajas de la semana pasada. También quería felicitarle por su sección, muy aclaratoria y didáctica. Muchas gracias. F.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Mapfre parece querer agarrarse a la base (soporte) del canal alcista por el que se viene desplazando el valor en el último año. Se diría que es importante que el soporte de los 1,70 euros aguante si no queremos asistir a un nuevo latigazo correctivo. Aunque lo más interesante es que el título se nos ha girado a la baja, con precisión máxima, tras rellenar el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 2,0185 euros. O lo que es lo mismo, el título no ha podido con el 'gap' bajista. De cerrarlo en el futuro el siguiente objetivo lo colocamos en la directriz bajista: los aprox. 2,15 euros. Pero sí, dicho esto ahora mismo le tenemos en un soporte interesante de corto plazo.

Gráfico semanal de Mapfre (MAP)

En cuanto a Línea Directa Aseguradora no hay mucho que contar. Al menos nada bueno, sobre todo porque le tenemos en caída libre absoluta al llevarse por delante el importante soporte que presentaba en los 1,50-1,51 euros. Los máximos y mínimos decrecientes se suceden y así no se sube. Resumiendo, este valor está muy tocado en el momento actual y dado que cotiza en mínimos de todos los tiempos carece de interés alguno, al menos desde el punto de vista de los gráficos. Muchas gracias por sus palabras, es vd. muy amable.

Gráfico diario de Línea Directa Aseguradora (LDA)

Buenas tardes, por favor, ¿podrían analizar Sacyr y Audax Renovables? Soportes y resistencias de medio y largo plazo. Me consta que la segunda ha perforado recientemente soportes clave, pero desde los mínimos del jueves el rebote no ha estado nada mal y no pierdo la esperanza en el valor. Muchas gracias por su servicio. JA.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Sacyr ha conseguido aguantar el último envite del mercado frenado la caída un poco antes de atacar el importante soporte de los 1,968 euros. De hecho todavía tenemos mínimos crecientes. Otra cosa será si en los próximos días/semanas se perfora el soporte que tiene en los mínimos de diciembre. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los últimos máximos decrecientes: 2,466 y los 2,34 euros. Pero sí, la clave en el corto plazo está en los mínimos de diciembre, de perforarse podrían venir importantes curvas.

Gráfico semanal de Sacyr (CYR)

En cuanto a Audax Renovables, y tras rellenar el hueco alcista de los 0,95 euros (marzo de 2018) le tenemos atacando en este momento la importante resistencia, antes soporte, de los 1,20 euros. Digamos que la semana pasada nos dibujó, a pesar de cerrar ligeramente por debajo de los 1,20 euros, un prometedor 'martillo'. Vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela semanal el próximo viernes pero sería bueno que se colocara por encima de los 1,20 euros con holgura para de alguna manera anular la preocupante señal de debilidad tras perforar el soporte clave de los 1,20 euros. Las importantes divergencias alcistas semanales me hacen ser optimista con el valor, a pesar del último susto. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Audax Renovables (ADX)

Buenos días. Me gustaría saber su opinión sobre Alibaba compradas a finales de diciembre a 121 dólares. Muchas gracias. L.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Alibaba...

Gráfico semanal de Alibaba (BABA)

Hola, Sr. Rodríguez. Buenos días. Compré acciones de Tesla a 900 dólares prometiéndomelas muy felices, pero ya sabemos lo que ha pasado en las bolsas con la guerra de Rusia-Ucrania. El caso es que el jueves el valor rebotó con fuerza y ya no sé si venderlas o mantenerlas. ¿Qué me puede decir? Mil gracias por todos sus análisis. Un cordial saludo desde Oviedo. M.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Tesla...

Gráfico diario de Tesla (TSLA)

