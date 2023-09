Parece que Meliá Hotels quiere sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 5,90 S2 5,33 R1 6,2 R2 6,89 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras cerca de un mes y medio de descensos parece que podríamos empezar a pensar en la vuelta de las compras. No obstante, el primer nivel de resistencia se encuentra en los 6,20 euros. Si consigue superar estos precios empezaríamos a plantearnos una vuelta a la senda alcista.

Hay que tener muy presente que se mantiene vivo el hueco bajista que se dejara a comienzos del mes de agosto en los 6,68 euros. Hasta que no lo cubra no se confirmará una vuelta a la senda alcista. A corto plazo es importante que no pierda el soporte de los 5,90 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.