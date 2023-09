A comienzos del mes de septiembre pudimos ver como eDreams Odigeo atacó los máximos anuales.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 5,84 S2 5,4 R1 6,96 R2 8 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No pudo superarlos y ha vuelto a las inmediaciones del soporte de los 6,40 euros, precios en donde se mueve a día de hoy. No descartamos ver la vuelta de las compras por estos precios. No obstante, sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de los máximos anuales que presenta en los 6,96 euros.

Esto dejaría a la compañía con el camino despejado para terminar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 8 euros. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas. No veremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5,84 euros, precios muy cercanos a la media de 200 sesiones.