El Ibex sigue siendo el índice europeo de entre los grandes que menos sube en el año. En números redondos este sube un 6% vs. 10% de media del resto (Dax, Euro Stoxx, Cac 40). Aunque esto no es ninguna novedad.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 8480 S2 8275 R1 8740 R2 9000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La tendencia alcista de corto plazo en nuestro selectivo sigue intacta, como no puede ser de otra manera a la vista de los mínimos y máximos crecientes que siguen sucediéndose. Aunque el último rebote se ha quedado ligeramente por debajo de los máximos anuales (8.740). Como soporte de corto plazo más importante en este momento tenemos los mínimos de marzo en los 8.274 puntos. Digamos que en la medida en que no se perforen los mínimos de marzo no tendremos ninguna señal de debilidad y en el peor de los escenarios el sesgo de 'trading' sería lateral-lateral alcista. Por encima de los máximos anuales tenemos la resistencia de los 9.000 puntos y sobre todo los aprox. 9.600 puntos: la directriz bajista principal. O lo que es lo mismo, sigue existiendo potencial de subida en nuestro selectivo, pero dentro de una clara tendencia bajista de fondo que a día de hoy sigue mandando.