El sesgo de 'trading' de corto plazo del Ibex sigue siendo alcista a la vista de los sucesivos mínimos y máximos crecientes. Sin embargo, en términos de largo plazo continúa siendo bajista.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 8274 S2 7710 R1 8740 R2 9000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Las caídas del Ibex durante gran parte de la segunda mitad de marzo no deterioran, en absoluto, la que es la tendencia alcista de corto plazo. Al fin y al cabo, aunque de manera tímida, los mínimos y máximos crecientes se suceden una y otra vez desde finales de octubre y así no se cae. Por el momento, la resistencia más inmediata la encontramos en los máximos anuales en los (8.740) y por encima ya no hay nada hasta la zona de los aprox. 9.000 puntos (hueco bajista de finales de febrero de 2020). Con todo, la resistencia más importante en este momento sin ningún lugar a dudas no puede estar en otro lugar que no sea la parte alta del canal bajista de largo plazo por el que se viene desplazando el índice desde finales de 2007 y que pasa en este momento por la zona de los aprox. 9.700 puntos. Ni que decir tiene que la parte alta del canal bajista actúa a su vez como directriz bajista por cuanto presenta tres impecables puntos de apoyo o de tangencia en la misma.