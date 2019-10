Consultorio de análisis técnico: Telefónica, MásMóvil, Euskaltel, Atresmedia, Mediaset y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Atresmedia, Mediaset España, MásMóvil, Euskaltel, Telefónica, Almirall, Tubacex y euro/dólar.

Hola José María. ¿Sería tan amable de analizar el sector de las compañías de medios de televisión de nuestro país (Atresmedia y Mediaset) después de la debacle de éstas en bolsa? ¿Merece la pena entrar en este sector a largo plazo o mejor olvidarnos porque no tiene futuro alguno? Gracias por esta sección y saludos desde Ciudad Real. V.AG.

Estimado lector, buenas tardes. Técnicamente no hay ninguna señal que invite al optimismo en estas compañías a día de hoy. Empezando por Atresmedia, lo único a lo que agarrarse en este título meses atrás era a la posibilidad de que el apoyo en la base del canal le llevara a, en el mejor de los casos, a buscar la parte alta de este. Pero no solo no rebotó, como suele ocurrir, sino que perforó la base del mismo. En cualquier caso, rebotes aparte, seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Más bien todo lo contrario. De hecho, no descarto que, finalmente, busque el origen del movimiento: los mínimos de 2012 en los dos euros. Es un título muy bajista.

Gráfico semanal desde 2011

En cuanto a Mediaset España, este parece querer poner a prueba de nuevo el soporte que presenta en los mínimos de diciembre, que a su vez se corresponden con los mínimos de agosto: los 5,06-5,08 euros. Y mucho cuidado con perforar, en cierres, los cinco euros, pues podemos asistir a un nuevo latigazo bajista de consideración. En mi opinión, me olvidaría totalmente de este sector.

Gráfico semanal desde 2008

Buenas Sr. Rodríguez. A ver si tengo suerte y entra mi pregunta que agradecería respondiera. Dentro de las tres ‘telecos’ que cotizan en nuestro mercado (Telefónica, Euskaltel y MásMóvil), ¿cuál es la que mejor aspecto presenta a día de hoy por técnico? Muchas gracias. A.RC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Telefónica está a las puertas de atacar la resistencia que presenta en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde verano de 2015. Esto es, cuatro años por debajo de una impecable directriz bajista de manual. Así, tenemos una resistencia muy importante a la vuelta de la esquina, en el entorno de los 7,25 euros. Aunque la resistencia más relevante y que puede suponer el inicio de un antes y un después en el título la tenemos en la resistencia de los 7,50 euros: el último máximo decreciente. Solo si saltara en velas semanales por encima de los 7,50 euros, empezaremos a mirar al título con otros ojos.

Euskatel es un título interesante en este momento por cuanto le tenemos perfectamente canalizado al alza. De hecho, desde los mínimos de octubre este se está desplazando dentro de un impecable canal alcista. Y, correcciones aparte, lo cierto es que en teoría se dan las condiciones para que este siga escalando posiciones hasta la resistencia que presenta en los máximos de 2017: los 9,10 euros. Y por encima tenemos la resistencia dinámica que le confiere la parte superior del canal, ahora en los aprox. 9,30 euros.

MásMóvil siendo de entre las operadoras la que presenta una mayor fortaleza intrínseca, lo que no es incompatible en absoluto con las potenciales caídas (fases de reacción) que se puedan producir en el corto plazo. Ya saben, hasta para subir hace falta caer. Y en esas está. drenando/ajustando las fortísimas subidas que recientemente llevaron al título desde los 18,64 hasta los 24,14 euros (+30%) en solo cinco sesiones.

Como niveles de soporte a vigilar en el corto plazo tenemos los 21,60-21,65 euros y, por debajo, los aproximadamente 20 euros, que es por donde actualmente pasa la antigua directriz bajista. En cualquier caso, estamos ante un claro mantener/abrir largos en correcciones, con objetivo de subida en la resistencia que presenta en los máximos históricos: los 26 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Tengo acciones de Almirall compradas a 13,10 euros a finales de 2016 y me tragué el desplome que este título experimentó en verano de 2017. Quería saber qué perspectivas tiene para la acción y si hay algún nivel claro que no debiera perder para no dejar que caiga por debajo después de tanto tiempo en la acción. Un saludo y gracias. C.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Las perspectivas de Almirall no pueden ser más alentadoras, correcciones puntuales aparte. Al fin y al cabo, lo que tenemos delante son impecables mínimos y máximos crecientes y así no se cae. De hecho, se diría que ha puesto rumbo fijo a la única resistencia importante que presenta en este momento: los máximos históricos que marcó en verano de 2015 en los 18,20 euros. Sin lugar a dudas es un claro mantener, siempre que no perfore el soporte de los 15 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría analizara Tubacex, un título que es muy recomendado por los ‘value’ pero nunca termina de despegar con fuerza. No tengo mucho invertido en esta compañía, pero no sé si comprar más si el gráfico fuera bueno pensando en el largo plazo. Saludos cordiales. R.H.

Apreciado lector, buenas tardes. Tubacex es un título que ahora mismo, por técnico, no interesa. Y no interesa porque desde mayo de 2017 le tenemos desplazándose dentro de un impecable canal bajista. Y por lo tanto, como nos gusta recordar, al mercado entramos a comprar fortaleza, no debilidad. Si tuviéramos que entrar en este lo haríamos, o bien en la base del canal (por definición soporte), ahora en los aprox. 2,20 euros, o bien si fuera capaz de saltar por encima de la resistencia que presenta en los 2,95 euros. Además, en términos de medio-largo plazo se trata de un título sin tendencia. Al margen. Un saludo.

Hola Sr. Rodríguez. ¿Se le ocurre alguna estrategia de corto plazo con el euro/dólar al alza o a la baja? Gracias y que pase buena tarde. C.Y.

Estimada inversora, buenas tardes. Ahora mismo no la hay, ya que le tenemos disparado tras alcanzarse este jueves un acuerdo para el Brexit. Aunque el momento de entrada la dio justo en los mínimos de este martes. Justo cuando el cruce parecía estar dando forma a un ‘throw back’ de manual. Movimiento donde el precio se apoyaba en la parte superior del canal bajista, pero ahora lo hacía como soporte cuando antes era resistencia. Atendiendo a la proyección mínima del canal superado al alza, el euro/dólar debería dirigirse hacia la zona de los 1,12-1,1210. Pero es un recorrido mínimo teórico. Lo que quiere decir que puede seguir escalando posiciones, sobre todo porque la resistencia más importante en este momento la tenemos en los máximos de junio: los 1,1412. Gracias a usted caballero, e igualmente.

