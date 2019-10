Renta Corporación intenta reaccionar desde la base del canal

Estamos ante la típica situación que denomino como "ahora o nunca"

Las importantes caídas de las últimas semanas han llevado a los títulos de Renta Corporación a la base del canal de largo plazo, por definición zona de soporte.

Justo en este momento estamos ante la situación que me gusta denominar como "ahora o nunca", esto es, en niveles de soporte claves. Y si hay que lanzarse a la piscina en el título es ahora. ¿Por qué? Porque, por definición, en la base de un canal se compra, no se vende. Y porque, además, mientras el precio no nos diga lo contrario hemos de apostar siempre por la tendencia de fondo (o primaria) del título, que en el caso que nos ocupa es alcista. O dicho con otras palabras, en la medida en que el título respete el soporte que presenta en los 3,35 euros entendemos que la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo o alcista. Como principales zonas de control por arriba, resistencias, tenemos los 4,24 euros y por encima los 4,55 euros.