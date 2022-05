A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Apple, Amazon, Acciona, Repsol, Santander, IAG, ArcelorMittal y Red Eléctrica.

José Ángel S. Buenos días y gracias por su dedicación. Vendí hace unas semanas mi posición en renta variable y llevo mirando con lupa sus recomendaciones. He leído que le gustan tanto Repsol como Acciona ¿A qué precios serían recomendables?

Repsol viene de dibujar máximos históricos y de moverse en sentido opuesto al del mercado. Las caídas de este lunes son lógicas y normales después de revalorizarse un 20% en sólo 8 días. Su aspecto técnico es muy bueno y deberíamos aprovechar cualquier corrección como la actual para interesarnos por la compañía. Por las inmediaciones de los 13 euros podría se un buen momento para volver a interesarnos por la compañía. Los buenos niveles de acumulación que podemos ver en su serie de precios de precios nos hacen ser optimistas para las próximas semanas.

Acciona acumula ya tres semanas de corrección dentro de su tendencia alcista actual. Al igual que Repsol la compañía ofrece un buen aspecto técnico y es que dibujaba máximos históricos el pasado 20 de abril. Entre los 160 y los 170 euros lo más normal es que podamos ver la vuelta de las compras. Estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos muestre la fortaleza del medio y largo plazo de la empresa del Ibex 35.

Robert S. Tengo dos preguntas para usted. Mi primera pregunta es sobre Amazon. No la tengo comprada pero tras las últimas caídas me preguntaba si sería una buena opción. La segunda es sobre Apple que las tengo en cartera, compradas a 131,20 dólares ¿Qué la parecen? ¿ Dónde situaría el stop?

A día de hoy no vemos ni la más mínima señal de fortaleza en Amazon que nos haga pensar en el final de la sangría de las últimas semanas. La compañía se ha dejado un 36% en el último mes y medio y parece que se podría acercar, de manera inmediata, al soporte de los 2.000 dólares. Por estos precios nos podríamos plantear una toma de posiciones para un rebote.

A pesar de los fuertes descensos vistos en los índices norteamericanos podemos apreciar como Apple ha mantenido el tipo. La compañía de la manzana lucha por no perder el soporte de los 150 dólares lo que le haría decir adiós a la media de 200 sesiones. Yo las mantendría mientras no veamos un cierre por encima de los 150 dólares. Para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a un cierre por encima de los 166,48 dólares. La superación de estos precios nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 182,88 dólares, máximos históricos alcanzados a comienzos de año.

Fernando B. Buenos días. Análisis si es posible de Santander e IAG. También preguntar si es posible una entrada a estos precios. Muchas gracias.

Buenos días Fernando. Santander ofrece un aspecto técnico muy complicando en el corto plazo tras la señal bajista realizada el pasado 26 de abril. El banco volvió a peder la media de 200 sesiones y tras la formación de un gallardete ha cubierto el hueco alcista que se dejara el 9 de marzo. Para las próximas sesiones lo más normal es que podamos acabar viendo un ataque a los mínimos anuales situados en los 2,4445 euros. Para una toma de posiciones yo me esperaría a unas caídas hasta estos precios y sobre todo a la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote en su serie de precios.

Las fuertes caídas del pasado viernes en IAG le hicieron abandonar el soporte de los 1,5610 euros lo que confirma un giro en la media de 200 sesiones. A corto plazo lo más normal es que podamos ver unos descensos hasta las inmediaciones de los mínimos anuales que presenta en los 1,3385 euros. Por estos precios podríamos ver un rebote aunque como en Santander será sólo puntual ya que la tendencia de ambos valores es claramente bajista.

Renzo M. Buenos días y enhorabuena por su sección ¿Qué le parece entrar a estos precios en ArcelorMittal y en Red Eléctrica?

Buenos días Renzo. Si me da a elegir entre los dos valores me quedo sin lugar a dudas con Red Eléctrica. La compañía ofrece uno de los mejores aspectos técnicos del Ibex 35 tras superar los máximos históricos el pasado mes de abril. La eléctrica a se encuentra consolidando niveles desde hace unas semanas y parece que podríamos ver, en cualquier momento la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una toma de posiciones. Un cierre por encima de los 19,60 euros sería la señal que nos haría posicionarnos en el valor y que daría un primer objetivo de subida en los 21 euros.

ArcelorMittal ofrece un peor aspecto técnico tras ver como se dejaba un gap bajista el pasado 24 de abril. La compañía ha vuelto a situar su cotización por debajo de la media de 200 sesiones y cotiza en las inmediaciones del soporte de los 25 euros dentro de una banda lateral desde hace meses. Por estos precios lo más normal es que podamos ver un rebote si bien por el momento no vemos ningún indicio que nos lo confirme.

